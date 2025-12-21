ХК «Сочи» одержал победу в Казахстане

Хоккейный клуб «Сочи» в Астане переиграл местный «Барыс» в матче 34-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже «леопардов» занял Павел Хомченко, а Илья Самсонов пропускал эту встречу из-за болезни. Сочинцы сходу заявили о своих намерениях. Уже на четвертой минуте они открыли счет в этом противостоянии, когда отличился Денис Венгрыжановский. В одной из следующий атак Даниил Сероух забил в седьмой раз в этом сезоне и удвоил преимущество южан. Ответ «Барыса» последовал сразу же после точного броска Семена Симонова. В середине первого периода Артем Волков переиграл голкипера хозяев Андрея Шутова.

Четвертая шайба «черноморцев» случилась в конце второго отрезка усилиями Кэмерона Ли. Уже на исходе третьего периода Денис Венгрыжановский оформил дубль и поставил точку в матче. 5:1 – убедительная победа «Сочи». Южане взяли реванш за домашнее поражение в ноябре.

После 34 матчей «Сочи» имеет в активе 25 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 23-го декабря в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Будущий соперник с 47 очками идет на пятом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев