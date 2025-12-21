В Ростовской области за 12 млн рублей продают черешневый сад

Под Новочеркасском через сайт бесплатных объявлений выставлен на продажу черешневый сад на 3 тыс. деревьев за 12 млн руб.

Сад расположен на двух смежных участках общей площадью 8 га. Большую часть земли занимают плодоносящие деревья в возрасте трех-пяти лет. Один гектар земли остается свободным и может быть задействован для увеличения площади сада или реализации нового агропроекта.

Автор объявления отмечает удобство расположения сада, наличие отлаженной логистики и всей необходимой инфраструктуры.

В стоимость включены трактор МТЗ-82, дискатор и опрыскиватель.

Наталья Белоштейн