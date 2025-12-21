Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров при задержках рейсов в Сочи

Сочинская транспортная прокуратура выявила в деятельности авиакомпании «Уральские авиалинии» нарушения законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Согласно результатам проверки прокуратуры, 6 июня и 8 августа 2025 года авиакомпания длительно задержала рейсы по маршрутам «Сочи — Санкт-Петербург» и «Сочи — Екатеринбург». Вместе с этим перевозчик не предоставил пассажирам прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице. Таким образом, он не исполнил требования федеральных авиационных правил.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа за повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).

Дмитрий Холодный