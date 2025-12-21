FT: Макрон предал Мерца во время переговоров по изъятию российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца во время переговоров по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ранее FT со ссылкой на источники сообщала, что во время саммита 18–19 декабря в Брюсселе премьер-министр Италии Джорджа Мелони «стала убийцей» плана Евросоюза по изъятию российских активов. Эмманюэль Макрон в основном молчал, и именно позиция премьер-министра Италии «изменила настроения» на переговорах.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить»,— сказал собеседник газеты. Источник добавил, что Эмманюэль Макрон «настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как сдаться перед» Джорджей Мелони.

Вместо экспроприации замороженных российских активов ЕС решил выдать Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд через коллективные займы. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать.

