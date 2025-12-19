FT: Мелони стала «убийцей плана» ЕС по изъятию замороженных активов России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Евросоюза (ЕС) по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Один из евродипломатов в комментарии FT заявил, что «убийцей (плана.—"Ъ") была Мелони». Во время саммита идея экспроприации активов встретила скептицизм именно со стороны представителей Италии и Франции. По словам собеседника, Эмманюэль Макрон большей частью молчал, а именно позиция Джорджи Мелони оказала решающее влияние и «изменила настроения» на переговорах.

Дипломат добавил, что сложность предложенной Еврокомиссией схемы напугала даже тех руководителей стран ЕС, кто изначально поддерживал идею. Другой собеседник FT назвал план «чародейством», чрезмерным и потому неработоспособным.

Вместо экспроприации замороженных российских активов государства ЕС решили выдать Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд через коллективные займы. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом плане.