В Новороссийске Госавтоинспекция расследует ДТП, после которого погиб пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель командира отдельного роты ДПС управления МВД по Новороссийску капитан полиции Кирилл Шакалов, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался в сторону поселка Нижнебаканский по автодороге Новороссийск — Керчь. В районе 23-го километра он наехал на пешехода, находившегося на проезжей части дороги.

В результате ДТП погибла женщина, предположительно 50–55 лет. Она скончалась на месте до прибытия медицинской помощи. В настоящее время правоохранители устанавливают ее личность.

Дмитрий Холодный