На Дону полиция проводит проверку по факту жесткого обращения с животными

После сообщения о жестоком обращении с животными в одном из приютов сотрудники отдела МВД России по Аксайскому району начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении ведомства.

По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Наталья Белоштейн