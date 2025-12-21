На Дону полиция проводит проверку по факту жесткого обращения с животными
После сообщения о жестоком обращении с животными в одном из приютов сотрудники отдела МВД России по Аксайскому району начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении ведомства.
По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.