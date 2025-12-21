Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что капитальный ремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе. Сейчас рабочие заканчивают укладывать искусственную траву на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой спортивной площадки.

Господин Аксенов добавил, что на капремонт объекта из бюджета республики выделено около 408 млн руб. «В результате в Керчи появится полноценный современный стадион с профессионально обустроенными тренировочными и игровым полями, отвечающий всем стандартам и требованиям»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на объекте закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы, а также обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки и спортивные площадки. Вместе с этим на главном здании восстановлено электронное табло. «На следующий год необходимо запланировать ремонт внутренних помещений, постараемся найти резервы»,— написал Сергей Аксенов.

Дмитрий Холодный