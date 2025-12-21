На ремонт спортивной школы в Тарасовском районе направили 117 млн рублей

В Тарасовском районе капитально отремонтировали спортивную школу «Спарта» за 117 млн. руб. Часть средств была выделена из регионального бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

В здании спортшколы усилен фундамент, заменена кровля, коммуникации и окна.

«Отдельно отмечу новые тренажеры и оборудование. Купить их для «Спарты» просили жители Тарасовского. Многое в школе — продукция наших, донских предприятий. Поддержка местного производителя — это важно и правильно»,— сообщил глава региона.

Во время визита в «Спарту» Юрий Слюсарь пообщался с тренерами и спортсменами и вручил им новые мячи.

Наталья Белоштейн