Полиция опровергла сообщения о массовой драке на улице Виноградной в Сочи

Полиция Краснодарского края опровергла распространившиеся в соцсетях сообщения о массовой драке на улице Виноградной в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 21 декабря в социальных сетях появилась информация о том, что ночью в Центральном районе курорта произошла «массовая потасовка». Правоохранители назвали эти данные недостоверными.

По словам представителей ведомства, патрульные узнали о конфликте между несколькими мужчинами на указанной улице. На место выехали ближайший наряд полиции и сотрудники Росгвардии, которые урегулировали ситуацию.

«Массовой драки, как сообщается в ряде пабликов, не было»,— говорится в заявлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Участники инцидента претензий друг к другу не имеют. Граждане не подавали заявлений в полицию и не обращались за медицинской помощью.

Анна Гречко