В Севастополе до вечера пройдут военные учения с взрывами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заранее предупредил горожан о предстоящих военных мероприятиях, которые пройдут в районе Северного и Южного молов. Учения продлятся ориентировочно до 21:00, сообщается в Telegram-канале главы муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Флот будет осуществлять профилактические действия по борьбе с подводными диверсионно-саботажными силами и средствами. Мероприятия запланированы с интервалом каждые 40–50 минут.

В ходе учений предусмотрено гранатометание и реактивное бомбометание. Губернатор подчеркнул, что жители услышат неоднократные взрывы, поэтому решил заблаговременно проинформировать население о характере звуков.

Анна Гречко