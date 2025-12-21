Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Севастополе до вечера пройдут военные учения с взрывами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заранее предупредил горожан о предстоящих военных мероприятиях, которые пройдут в районе Северного и Южного молов. Учения продлятся ориентировочно до 21:00, сообщается в Telegram-канале главы муниципалитета.

Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Флот будет осуществлять профилактические действия по борьбе с подводными диверсионно-саботажными силами и средствами. Мероприятия запланированы с интервалом каждые 40–50 минут.

В ходе учений предусмотрено гранатометание и реактивное бомбометание. Губернатор подчеркнул, что жители услышат неоднократные взрывы, поэтому решил заблаговременно проинформировать население о характере звуков.

Анна Гречко

