В Горячем Ключе задержали жителя, который распылял в сторону людей перцовый газ

В Горячем Ключе сотрудники полиции задержали местного жителя, который распылял перцовый газ в сторону окружающих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В отношении задержанного составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП).

По данным пресс-службы, в отдел полиции Горячего Ключа обратилась местная жительница, которая сообщила, что на перекрестке улиц Урусова и Ворошилова «неадекватный мужчина» распыляет перцовый газ в сторону окружающих.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали правонарушителя. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности.

В пресс-службе добавили, что правонарушитель разбил перцовый баллончик о землю, из-за чего произошел хлопок. В результате инцидента пострадал только задержанный. Ему оказали медицинскую помощь.

Дмитрий Холодный