СКР возбудил дело после травмирования женщины электросамокатом в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту наезда электросамоката на женщину в Новороссийске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Инцидент произошел в Новороссийске, когда мужчина на электросамокате, двигаясь по тротуару, сбил женщину, выходившую из магазина. От удара пострадавшая потеряла сознание и была госпитализирована. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Александр Бастрыкин дал поручение руководителю региональному СУ СКР Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования.

Анна Гречко