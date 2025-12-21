Госавтоинспекция расследует ДТП с гибелью женщины в Новороссийске

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска проводят проверку по факту аварии, в результате которой погибла местная жительница. Обстоятельства аварии устанавливаются. Как сообщили в управлении МВД России по городу Новороссийску, подробности инцидента разъяснил заместитель командира отдельного роты ДПС капитан полиции Кирилл Шакалов. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в ГИБДД отмечали, что за девять месяцев 2025 года на территории Краснодарского края зафиксировано около 4,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 532 человека, еще 5,2 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на снижение общего числа ДТП, в регионе сохраняется высокий уровень тяжести последствий, в том числе при наездах на пешеходов и авариях с участием водителей без водительских удостоверений.

С начала года на Кубани зарегистрировано 970 наездов на пешеходов, жертвами которых стали 111 человек. Почти половина погибших находилась на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов. На пешеходных переходах произошло 446 ДТП, в результате которых погибли 22 человека.

Мария Удовик