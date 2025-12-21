Бастрыкин потребовал отчет по делу о наезде электросамоката в Новороссийске

В центральный аппарат СКР будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту травмирования жительницы Новороссийска. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилась информация о происшествии в Новороссийске, где мужчина, передвигаясь на электросамокате по тротуару, допустил наезд на местную жительницу, которая в этот момент выходила из магазина. В результате столкновения пострадавшая потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение.

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Мария Удовик