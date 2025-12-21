Полиция опровергла сообщения о массовой драке на улице Виноградной в Сочи

Информация о массовой драке на улице Виноградной в Центральном районе Сочи не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале, речь шла о бытовом конфликте между несколькими мужчинами, который был оперативно урегулирован на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции получили сведения о конфликтной ситуации и направили к месту происшествия ближайший наряд совместно с сотрудниками Росгвардии. Правоохранители вмешались в ситуацию и предотвратили ее дальнейшее развитие.

По данным полиции, участники инцидента взаимных претензий друг к другу не имеют. Заявления в органы внутренних дел не поступали, обращений за медицинской помощью также зафиксировано не было. Сведения, ранее распространенные в ряде Telegram-каналов о якобы произошедшей массовой драке в ночное время, не соответствуют действительности.

Мария Удовик