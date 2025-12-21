В Ростовской области участники СВО могут претендовать на 36 тысяч вакансий

В Ростовской области открыты 36 тыс. вакансий, на которые могут претендовать участники СВО и члены их семей. Большая часть рабочих мест доступна в производственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Для повышения конкурентоспособности на рынке труда ветераны боевых действий могут пройти профориентацию, соцадаптацию, получить психологическую поддержку, консультацию по вопросам организации собственного дела или бесплатно обучиться востребованной на рынке труда профессии», — отметили в ведомстве.

На переобучение могут претендовать ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО, граждане в возрасте 50 лет и старше, одинокие мамы, жители региона до 35 лет, имеющие сложности с трудоустройством, соискатели с инвалидностью и прочие безработные.

Наталья Белоштейн