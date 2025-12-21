Глава Кубани утвердил размеры выплат участникам СВО с инвалидностью

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о предоставлении единовременной материальной помощи участникам СВО, получившим инвалидность. Выплаты начнут производить с 1 апреля 2026 года, сообщил региональный оперштаб.

Выплаты предоставят жителям Краснодарского края с российским гражданством, которые получили инвалидность во время выполнения задач СВО, отражения вооруженного вторжения на территорию страны, а также вооруженной провокации на госгранице и территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Размер единовременной матпомощи зависит от группы инвалидности: для людей с первой группой выплаты составят 500 тыс. руб., для второй группы предусмотрено 200 тыс. руб., для третьей — 100 тыс. руб.

Дмитрий Холодный