На Дону за неделю подорожали колбаса и мясо

С 9 по 15 декабря в Ростовской области подорожали мясо и вареная колбаса. Соответствующая информация опубликована в отчете Ростовстата. За неделю средняя цена на говядину поднялась с 654,8 руб. за кг до 657,4 руб. за кг.

Самая низкая стоимость говядины зафиксирована в Сальске и Волгодонске — около 615 руб. за кг., самая высокая в Таганроге — 675,3 руб. за кг.

Свинина прибавила в цене 49 коп., и теперь стоит почти в 424 руб. за кг. Минимальная стоимость продукта отмечена в Ростове-на-Дону — 406,6 руб. за кг., максимальная — в Миллерово.

Рост цен произошел и в сегменте вареных колбас. Средняя цена за продукт в регионе поднялась с 580,6 руб. за кг. до 581,4 руб. за кг. При этом в Миллерово и Сальске отмечено снижение стоимости вареной колбасы.

Наталья Белоштейн