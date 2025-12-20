На реконструкцию площади в Тарасовском районе направили 68,7 млн рублей

В административном центре Тарасовского района была выполнена реконструкция главной площади. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он утонил, что общая стоимость работ составила 68,7 млн руб., основная часть — средства областного бюджета.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Работы шли непросто, был негативный опыт с прежним подрядчиком. Заключили новый контракт, и в сжатые сроки — с мая по октябрь — все сделали»,— пояснил глава региона.

Он отметил, что теперь здесь современное освещение, видеонаблюдение, удобные дорожки, зоны отдыха. По мнению местных жителей, получилось комфортное общественное пространство.

«На площади пообщался с жителями. Ко мне обратились с просьбой по поводу Дома культуры, который примыкает к обновленному пространству. Здание давно нуждается в капитальном ремонте. Поручил подготовить проектную документацию. Поэтапно приведем его в порядок»,— резюмировал Юрий Слюсарь.

Ефим Мартов