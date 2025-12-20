Reuters: США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

США попытались перехватить и задержать судно, находящееся под американскими санкциями, в международных водах у берегов Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным агентства, операцией руководит Береговая охрана США, однако точное местоположение задерживаемого судна не уточняется. Министерство обороны и Береговая охрана отказались от комментариев и направили вопросы в Белый дом. Там также не прокомментировали ситуацию.

10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о задержании крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Он заявил, что США намерены оставить изъятую нефть себе. В Минюсте США сообщили, что танкер нарушил санкционный режим и перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала действия Вашингтона попыткой «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».

17 декабря господин Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями США. Американский президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».

