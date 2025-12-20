В 12 домах в Краснодаре отключили отопление из-за аварии

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды из-за порыва металлической тепломагистрали диаметром 100 мм на улице Лавочкина между домами №27 и 29. Об этом сообщили в ЕДДС города.

В результате подача теплоносителя приостановлена в ряде жилых домов на улице Лавочкина, в том числе по адресам 13, 13/14, 13/3, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31 и 35.

На месте аварии работает ремонтная бригада. В ООО «Краснодартеплоэнерго» сообщили, что дополнительную информацию жители могут получить по телефону горячей линии.

Вячеслав Рыжков