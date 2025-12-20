Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет в театре имени Маяковского

Церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким пройдет в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом ТАСС сообщили в театре. О дате будет объявлено позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Анатолий Лобоцкий умер сегодня в возрасте 66 лет. В окружении артиста сообщили агентству, что смерть наступила после продолжительной болезни.

Господин Анатолий Лобоцкий служил в театре имени Владимира Маяковского с 1985 года. В 1988 году он дебютировал в кино в фильме-спектакле «Объективные обстоятельства». Широкую известность получил после исполнения главной роли в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов». За свою жизнь актер снялся более чем в 80 фильмах и исполнил более 20 театральных ролей.