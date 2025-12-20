Умер актер Анатолий Лобоцкий

Актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Анатолий Лобоцкий окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, позже — Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). Был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского и служил в нем всю жизнь.

Актер сыграл несколько ролей в кино в конце 80-х — середине 90-х годов, но широкую известность получил после исполнения главной роли в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов». С 2000 года артист сыграл более 80 ролей в фильмах и телесериалах.