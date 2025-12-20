Рейс Красноярск — Краснодар перенаправили на запасной аэродром в Сочи

Самолет, летевший из Красноярска в Краснодар, перенаправили на запасной аэродром в Сочи из-за тумана в кубанской столице. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Всего аэропорт Краснодара скорректировал расписание 15 рейсов из-за тумана. Согласно онлайн-табло, изменения коснулись восьми вылетов, включая рейсы в Шарм-эш-Шейх, Анталью, Стамбул, Москву и Екатеринбург. Задержаны семь прилетов. В сообщении аэропорта уточняется, что рейс «Аэрофлота» Красноярск — Краснодар был направлен в Сочи из-за ограниченной видимости.

20 декабря в Краснодаре наблюдается туман, возможен дождь, температура воздуха составляет +6градусов.

Вячеслав Рыжков