В Ростовской области за сутки потушили 15 техногенных пожаров

За минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным регионального ГУ МЧС России, пожарно-спасательные расчеты спасли семь человек. Один человек погиб.

Кроме того, за сутки в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

В ликвидации последствий возгораний и аварий участвовали 200 специалистов и 50 единиц техники.

Ефим Мартов