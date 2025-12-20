Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области за сутки потушили 15 техногенных пожаров

За минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным регионального ГУ МЧС России, пожарно-спасательные расчеты спасли семь человек. Один человек погиб.

Кроме того, за сутки в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

В ликвидации последствий возгораний и аварий участвовали 200 специалистов и 50 единиц техники.

Ефим Мартов

