В Ростовской области за сутки потушили 15 техногенных пожаров
За минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным регионального ГУ МЧС России, пожарно-спасательные расчеты спасли семь человек. Один человек погиб.
Кроме того, за сутки в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий.
В ликвидации последствий возгораний и аварий участвовали 200 специалистов и 50 единиц техники.