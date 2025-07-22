Эльмира Туканова покинула пост главы набсовета АНО по развитию кластеров

Директор департамента по развитию внутреннего туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова подтвердила свою отставку с поста председателя наблюдательного совета АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами». Об этом госпожа Туканова сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльмира Туканова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эльмира Туканова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соответствующее решение было принято 21 июля, на заседании наблюдательного совета АНО, где было решено разделить ответственность за деятельность организации. Новым председателем набсовета назначен заместитель губернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин.

Эльмира Туканова подчеркнула, что ее департамент сохраняет полномочия по назначению состава набсовета и генерального директора АНО. Она остается учредителем, членом набсовета и государственным распорядителем бюджетных средств.

Ранее в Свердловской области в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства прошли следственные действия. Госпожа Туканова сообщила, что департамент передал силовикам все необходимые документы и в настоящее время работает в штатном режиме. Она отказалась от ответа на вопрос о перечне интересующих их документов.