Постпред США при НАТО Уитакер призвал Украину готовиться к боям в 2026 году

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. В эфире Fox News он сказал, что, если в ближайшее время не удастся заключить мирное соглашение, бои продолжатся.

По словам господина Уитакера, администрация США не намерена сдаваться и воспользуется шансом, если такой представится. На вопрос о желании России закончить конфликт, он ответил: «Мы узнаем в эти выходные ... Посмотрим, чем закончатся эти встречи в Майами». Постпред также отметил, что урегулирование конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил сегодня, что направляется в Майами.