Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами.

«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео с моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи»,— написал господин Дмитриев на своей странице в X.

Издание Politico писало, что на этих выходных в Майами пройдут переговоры представителей России и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 19 и 20 декабря в Майами переговоры проведут представители США и Украины. Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».