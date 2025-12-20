Главы распрямились в линию

Главы регионов Черноземья после прямой линии Владимира Путина все выступили с комментариями, но каждый выделил свои темы. Воронежский и липецкий губернаторы Александр Гусев и Игорь Артамонов подробно и конкретно высказались сразу о нескольких сферах жизни их областей. Курский Александр Хинштейн, напротив, сделал акцент на ходе СВО и неизбежной победе в ней. Белгородский Вячеслав Гладков надеется на появление компенсаций за разрушенное после атак ВСУ второе жилье. Эксперт отмечает, что реакции черноземных губернаторов отразили разницу в их политическом стиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вячеслав Гладков собрал команду правительства Белгородской области на просмотр прямой линии на широком экране Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов с коллегами внимательно смотрели прямой эфир Президента России Владимира Путина Фото: t.me / PervyshovEA Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Тамбовской администрации Фото: t.me / PervyshovEA Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Орловской администрации Фото: t.me / Klychkov_Andrey Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Курской администрации Фото: t.me / Hinshtein Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Курской администрации Фото: t.me / Hinshtein Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Липецкой администрации Фото: t.me / igor_artamonov48 Следующая фотография 1 / 7 Вячеслав Гладков собрал команду правительства Белгородской области на просмотр прямой линии на широком экране Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов с коллегами внимательно смотрели прямой эфир Президента России Владимира Путина Фото: t.me / PervyshovEA Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Тамбовской администрации Фото: t.me / PervyshovEA Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Орловской администрации Фото: t.me / Klychkov_Andrey Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Курской администрации Фото: t.me / Hinshtein Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Курской администрации Фото: t.me / Hinshtein Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Липецкой администрации Фото: t.me / igor_artamonov48

За 4 часа и 27 минут задать вопрос о проблемах региона из черноземных журналистов удалось только корреспонденту ГТРК «Белгород» Анне Рудченко. Она попросила Владимира Путина решить вопрос с компенсациями за повреждение от обстрелов второго жилья в Белгородской области. Раньше жители приграничья получали такие выплаты, но их отменили. Корреспондент подчеркнула, что семей, потерявших сразу два дома в результате атак со стороны Украины, не так много, но они страдают, так как компенсаций не хватает для приобретения нового жилья в ипотеку. Владимир Путин пообещал проработать это. «Такие вопросы постоянно возникают при реакции на чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами и наводнениями. Здесь ситуация еще более драматична»,— сказал президент.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе своей пресс-конференции 23 ноября тоже отмечал проблему отсутствия возмещения за потерю второго жилья. Он указывал, что деньги на новое жилье для жителей приграничья регион получает из федерального бюджета и действующие нормативы не предусматривают оплату второго жилого помещения. Господин Гладков также обещал решить эту проблему.

Вечером пятницы господин Гладков опубликовал видеокомментарий, посвященный реакции президента: «Очень наболевший вопрос — мера господдержки за утраченное второе жилье. И нам очень важна здесь поддержка президента. Видим, что Владимир Владимирович, как и всегда, очень внимателен к нашим жителям, очень переживает и всегда откликается. Уверен, что решение будет найдено».

Также упомянули Орловскую область. В начале трансляции была озвучена история участника СВО из региона Алексея Гущина, который не смог вовремя добиться положенной федеральной выплаты по ранению. Вскоре губернатор Андрей Клычков опубликовал в Telegram пост, в котором сообщил, что задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил господин Гущин. Региональную выплату боец получил вовремя, подчеркнул господин Клычков.

В ходе прямой линии на экране транслировались конкретные вопросы жителей регионов. Чаще всего они были связаны с пенсионным обеспечением. Из Воронежской и Орловской областей интересовались состоянием транспортной инфраструктуры и связи и доступностью медицины, из Курской — жилищными вопросами и безопасностью, а из Липецкой — излишней бюрократией в администрациях и медленным решением локальных вопросов вроде благоустройства и ЖКХ. На экране был показан вопрос жителя Воронежа о том, почему в городе закрываются отделения «Почты России».

19 декабря главы пяти из шести регионов Черноземья, за исключением Александра Гусева, собрали подчиненных, замов и руководителей министерств для организованного просмотра выступления президента и оперативного реагирования на прозвучавшие жалобы жителей. Губернаторы опубликовали фототчеты этих собраний в Telegram.

В правительстве Воронежской области, по данным «Ъ-Черноземье», хотя и единственные в макрорегионе не устраивали коллективного сеанса просмотра прямой линии с фотоотчетами, но губернатор вместе с замами полностью изучили трансляцию, в ходе нее были на связи и обменивались впечатлениями. После господин Гусев в своем Telegram-канале опубликовал длинный пост с комментариями, касающимися основных сфер региона.

Особое внимание господин Гусев уделил теме транспорта (на экранах во время прямой линии транслировали вопрос из региона: «Когда в Воронеже, городе миллионнике, появится метро? Город задыхается в пробках»). «Мы постоянно мониторим работу пассажирского транспорта,— заверил в своем комментарии губернатор.— Для решения проблем формируется современный документ транспортного планирования и продолжается оптимизация маршрутной сети, включая интеграцию межмуниципальных маршрутов в городскую систему. Продолжаем приобретать автобусы большой и сверхбольшой вместимости. В этом году за счет областного бюджета приобрели соответственно 45 и десять единиц такого транспорта. А перевозчики Воронежа за счет льготного лизинга обновили свой парк более чем на 400 автобусов. Техника поэтапно выводится на маршруты»

Глава Липецкой области Игорь Артамонов считает, что «основной темой» выступления президента была семья: «В этом масштаб лидерства нашего президента — не только в глобальных решениях, но и в истинных вечных ценностях. Семья и дети — в этом главный смысл всего, и именно с этого начинается сила нашего народа». Господин Артамонов сообщил, что вместе с запуском 1 января 2026 года новых федеральных мер поддержки для семей на региональном тоже планируют «расширять список».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Курской администрации

Фото: t.me / Hinshtein Прямой эфир Президента России Владимира Путина смотрят в Курской администрации

Фото: t.me / Hinshtein

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, напротив, счел, что «самая волнующая тема — СВО». «Сразу после разгрома врага на Курской земле, стратегическая инициатива перешла в руки российской армии. Наши войска сегодня решительно наступают по всей линии боевого соприкосновения»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он заверил, что все поступившие на прямую линию вопросы, касающиеся региона, будут «отработаны в ручном режиме».

Губернатор Тамбовской области, участник СВО Евгений Первышов, комментируя прямую линию, сделал акцент на своем личном карьерном треке, сложившемся в рамках президентской кадровой программы «Время Героев». «Как подчеркнул президент, в органах власти на разных уровнях должны работать участники СВО, которые уже доказали, что готовы бороться за интересы Родины… Как участник первого потока "Времени Героев" могу сказать, что программа действительно дает и полезные знания, и практический опыт. Это очень серьезная подготовка, которая важна для дальнейшей работы»,— написал господин Первышов в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что вместе с ним в регионе работают еще два участника программы: сенатор Алексей Кондратьев и спикер гордумы Тамбова Константин Кутейников.

Политолог Владимир Слатинов считает, что ключевой задачей самой прямой линии было «вдохнуть оптимизм» на фоне роста общественного беспокойства, связанного с затянувшейся СВО и нарастающими экономическими трудностями. По его словам, этот общий тон был задан изначально и затем воспроизведен в комментариях региональных руководителей. «Практически все губернаторы подхватили оптимистичную и духоподъемную ноту, заложенную президентом. Однако степень конкретики и управленческой приземленности этих комментариев оказалась разной»,— подчеркивает эксперт.

Наиболее деловым и содержательно насыщенным Владимир Слатинов называет комментарий губернатора Воронежской области Александра Гусева. «Это самый конкретный и технократичный текст. Гусев акцентировал внимание на том, что уже сделано по тем проблемам, которые озвучивали жители региона в обращениях к президенту, и обозначил логику дальнейших шагов. Его комментарий выстроен как управленческий отчет, а не как декларация»,— отмечает политолог. По его мнению, технократичность Гусева проявляется не только в стиле текста, но и в отсутствии внешних пиар-жестов вокруг просмотра прямой линии.

По словам Владимира Слатинова, реакция губернатора Липецкой области Игоря Артамонова также носила подчеркнуто деловой характер, но была в большей степени ориентирована на будущее. «Артамонов сосредоточился на том, что регион будет делать в ответ на новые президентские приоритеты — в семейной политике, цифровизации, трудоустройстве ветеранов СВО. Это текст с набором обещаний и выводов, а не с фиксацией уже достигнутых результатов»,— отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время трансляции Итогов года Владимира Путина

Фото: t.me / Hinshtein Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время трансляции Итогов года Владимира Путина

Фото: t.me / Hinshtein

Комментарий врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, напротив, эксперт характеризует как максимально духоподъемный. «Это самый эмоциональный и пафосный отклик, ориентированный на поддержание оптимизма и подчеркивание особой роли региона. При этом конкретика по региональным проблемам в нем сведена к минимуму»,— считает Владимир Слатинов. Он добавляет, что для Александра Хинштейна важным обстоятельством стало отсутствие в ходе прямой линии острых вопросов, напрямую связанных с ситуацией в Курской области. «В этом смысле ему повезло: он смог ограничиться общими формулировками и не переходить к чувствительной социальной повестке»,— резюмирует эксперт.

В целом, по оценке политолога, различия в комментариях губернаторов хорошо отражают их управленческие стили: от технократичного и предметного до преимущественно эмоционального.

Сергей Калашников