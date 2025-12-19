Орловский губернатор объяснил задержку выплаты местному ветерану СВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с ветераном специальной военной операции Алексеем Гущиным, история которого была озвучена в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина. Военнослужащий не мог вовремя добиться положенной федеральной выплаты по ранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены правительства Орловской области смотрят прямую линию Владимира Путина

Как рассказала президенту ведущая, выплату военнослужащий получит в ближайшее время. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил Алексей Гущин. Региональную выплату боец получил вовремя, добавил глава региона. С начала службы бойца юридическую помощь ему оказывает местное отделение фонда «Защитники Отечества».

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в ходе пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос из другого региона Черноземья — Белгородской области. Отвечая на просьбу местной журналистки, он пообещал проработать вопрос компенсации за разрушение от обстрелов второго жилья.

Сергей Толмачев