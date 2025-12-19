Орловский губернатор объяснил задержку выплаты местному ветерану СВО
Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с ветераном специальной военной операции Алексеем Гущиным, история которого была озвучена в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина. Военнослужащий не мог вовремя добиться положенной федеральной выплаты по ранению.
Члены правительства Орловской области смотрят прямую линию Владимира Путина
Фото: Telegram-канал Андрея Клычкова
Как рассказала президенту ведущая, выплату военнослужащий получит в ближайшее время. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил Алексей Гущин. Региональную выплату боец получил вовремя, добавил глава региона. С начала службы бойца юридическую помощь ему оказывает местное отделение фонда «Защитники Отечества».
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в ходе пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос из другого региона Черноземья — Белгородской области. Отвечая на просьбу местной журналистки, он пообещал проработать вопрос компенсации за разрушение от обстрелов второго жилья.