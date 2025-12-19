Путин пообещал проработать вопрос о компенсациях за уничтожение при обстрелах второго жилья в приграничье

Корреспондент ГТРК «Белгород» Анна Рудченко во время прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина попросила его помочь решить вопрос с компенсациями за повреждение от обстрелов второго жилья. Раньше жители приграничья получали такие выплаты, но их отменили.

Госпожа Рудченко подчеркнула, что семей, потерявших сразу два дома в результате атак со стороны Украины, не так много, но они страдают, так как компенсаций не хватает для приобретения нового жилья в ипотеку. Владимир Путин пообещал проработать вопрос. «Такие вопросы постоянно возникают при реакции на чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами и наводнениями. Здесь ситуация еще более драматична», — напомнил президент, подчеркнув, что даже в таких случаях подобные ситуации прорабатывались.

Кстати, губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей недавней пресс-конференции отмечал проблему отсутствия возмещения за потерю второго жилья. Он напомнил, что деньги на новое жилье для жителей приграничья регион получает из федерального бюджета и действующие нормативы не предусматривают оплату второго жилого помещения. Господин Гладков также обещал решить эту проблему.

Кроме того, корреспондент ГТРК «Белгород» предложила президенту включить в так называемые «белые списки» сайтов, которые работают во время отключения интернета, приложения для мониторинга уровня сахара у детей-диабетиков. «Мы понимаем, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов дронов. Потому что если компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, легче выбирать цели для ударов», — сказал господин Путин. Он добавил, что для решения проблемы надо переходить на отечественные сервисы, либо договариваться с иностранными компаниями, чтобы они переводили свои сервисы в РФ.

О том, с чем в уходящем году столкнулись регионы Черноземья из-за близости к фронту, читайте в материале «Чернозимье».

Сергей Толмачев