Безопасность за два срока

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел 23 ноября пресс-конференцию по случаю пятилетия работы на этом посту. Отвечая на вопрос о выдвижении на второй срок, он подчеркнул, что решение об этом примет президент, однако реальную эффективность, по мнению губернатора, руководитель субъекта может показать именно за две «пятилетки». Основной своей задачей на будущее господин Гладков назвал повышение безопасности жителей региона, ради которой, по его словам, чиновники зачастую жертвуют собственной безопасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пресс-конференция Вячеслава Гладкова началась с вопроса о его планах по выдвижению на второй губернаторский срок. «Если честно, мне кажется, все знают ответ. У нас решение по второму сроку по всем губернаторам принимает один человек — президент Владимир Путин. Обычно это происходит в начале года. Выборы губернатора у нас в сентябре 2026 года. Какую команду он даст, такую мы и исполним»,— ответил господин Гладков. При этом, добавил он, лично его мнение за пять лет не изменилось: максимальную эффективность руководитель муниципального или регионального уровня может показать только за два срока. «Первый срок— ситуационный анализ и принятие решений, второй срок — реализация»,— пояснил губернатор.

Курс развития, уверен Вячеслав Гладков, белгородские власти взяли правильный: «несмотря на войну», валовой региональный продукт вырос с 950 млрд руб. в 2020 году до 1,5 трлн руб.— в 2025-м, а количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось с 58 тыс. до 62 тыс. Тем не менее вопрос об основных задачах на будущее губернатор назвал сложным. «Очень хотелось бы переломить тренд. Сегодня мы живем в одном из самых сложных с оперативной точки зрения регионов.

Война закончится, и мне хочется, чтобы Белгородская область в один момент стала самым безопасным регионом в стране»,— подчеркнул господин Гладков, предположив, что после завершения боевых действий в регион в течение трех месяцев вернется большинство уехавших.

Комментировать аресты двух своих бывших заместителей по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной глава области не стал, лишь выразив надежду, что у правоохранителей есть достаточные обоснования для этих претензий. В то же время он признал, что многие действия местных властей, в том числе по установке бетонных укрытий, контроллеров в подъездах и генераторов на социальных объектах, «не вмещаются в рамки законодательства». «Могут нам предъявить, что мы занимаемся избыточностью? Сто процентов! Есть угроза как на мне, так и на всех? Конечно, есть! Но если мы будем бояться этой ответственности, мы зиму не переживем.

Для нас главное — безопасность жителей, поэтому зачастую мы принимаем решения, не думая о собственной безопасности»,— сказал губернатор.

Политолог Владимир Слатинов считает, что при назначении Вячеслава Гладкова в ноябре 2020 года мог рассматриваться сценарий с двумя сроками. «Его планы и последовательная перестройка структуры управления регионом укладывались в "десятилетку". До начала СВО он излагал свои перспективные задачи до 2030 года, и это не могло быть случайностью»,— рассуждает эксперт. По его мнению, в нынешней ситуации другой ответ главы региона на вопрос о его планах мог быть политически опасным. «Ясно, что сегодня он даже при очевидной усталости от непрерывного стресса и колоссальных перегрузок не может даже намекать на уход, поскольку это было бы воспринято в Кремле очень болезненно»,— резюмирует политолог.

Сергей Толмачев, Воронеж