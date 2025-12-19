Власти предупредили о ночных учениях военных в порту Сочи

В акватории Сочинского морского порта в ночь на 20 декабря запланировано проведение учебных стрельб. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, тренировки состоятся в 01:30 и 05:30. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку действий военных.

На этом фоне ранее сообщалось о работе сил противовоздушной обороны на юге страны. С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два — над территорией Республики Крым и девять — над акваторией Черного моря.

До этого силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку на Севастополь, в ходе которой было уничтожено 10 воздушных целей. По данным Спасательной службы города, зафиксированы отдельные последствия падения обломков БПЛА, включая возгорание деревянного строения в районе ТСН «Берег» и травы на Северной стороне. Очаги пожаров были оперативно локализованы, угрозы их распространения не возникло. Пострадавших нет, экстренные службы продолжают работу и проверку поступающей информации.

Гражданам рекомендовано при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно обращаться по номеру 112 и использовать исключительно официальные источники информации.

В Краснодарском крае действует административная ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Поправки утверждены на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона. Размер штрафов для граждан составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении предусмотрено ужесточение санкций.

Мария Удовик