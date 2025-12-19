Бастрыкин потребовал доклад по делу семьи из Абалака, которой отказали в пособиях

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по поступившему на прямую линию с Президентом РФ обращению многодетной жительницы Тюменской области Гульнары Баязитовой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, семье, воспитывающей шесть детей, было отказано в предоставлении пособий и льгот в связи с незначительным превышением дохода.

Следственные органы СКР по региону приступили к процессуальной проверке по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад о ходе и результатах процессуальной проверки генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков.

В ходе прямой линии госпожа Баязитова рассказала главе государства, что является матерью шестерых детей и ждет «пополнения». По ее словам, она и муж работают, однако средств не хватает, из-за чего они берут подработки и содержат небольшое хозяйство. Не смотря на статус многодетной семьи, им отказывают в пособиях, так как доход незначительно превышает установленную планку.

Владимир Путин подчеркнул, что сокращение мер поддержки при повышении заработка семьи «дестимулирует людей к трудовой деятельности», и пообещал «закрыть вопрос». Президент отметил, что если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку и взять на себя «все, что выше этих процентов».

После завершения прямой линии визит семье Гульнары Баязитовой нанес глава Тобольского округа Андрей Ходосевич, который «на месте уточнил, какая помощь необходима». Кроме того, с семьей связался руководитель департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин, чтобы оказать помощь в подготовке документов для получения федерального пособия.

Полина Бабинцева