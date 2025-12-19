Путин пообещал жительнице Тюменской области решить вопрос с выплатами семьям

Государство «сделает все» для сохранения мер государственной поддержки многодетных семей при повышении их трудовых доходов, заверил президент Владимир Путин жительнице села Абалак в Тюменской области в ходе прямой линии. Она пояснила главе государства, что работает помощником воспитателя и получает 27 тыс. руб. в месяц, ее муж — водителем с зарплатой 50-80 тыс. руб. «У нас шесть деток, ждем пополнения, участвуем во всех соревнованиях, у нас активная семья, у всех золотые знаки ГТО. Я, как многодетная мама, за 11 лет один раз получила пособие. У нас в прошлом месяце превышение было 100 руб., в ноябре превышение вышло 259 руб., из-за этого у нас никаких льгот. Хотелось бы помощи, мы очень-очень много работаем с мужем, берем подработки, держим хозяйство небольшое, кур. Хотелось бы еще от государства немножко помощи»,— обратилась житель Топольского района к президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин подчеркнул, что полностью согласен с ней. По словам главы государства, сокращение мер поддержки при повышении заработка семьи «дестимулирует людей к трудовой деятельности». «Я считаю, что это ошибка со стороны правительства, я уверен, что Минфин и все руководство правительства услышат то, что мы с вами говорит. Попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Коллеги поработают, и этот вопрос будет закрыт»,— заверил он.

Владимир Путин отметил, что если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку и взять на себя «все, что выше этих процентов». «В некоторых регионах, в Москве, даже не 22% от расходов на ЖКХ, а от 10% расходов на ЖКХ, и уже поступает помощь со стороны региона. Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне должны об этом думать»,— призвал глава государства.

Президент подчеркнул, что государственная политика России строится вокруг поддержки семей с детьми. «Прошу коллег в регионах об этом всегда помнить. Любое действие, которое государство бы не совершало, мы всегда должны думать, как это отразится на жизни и доходах семей с детьми»,— добавил он.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени. Прием обращений от граждан открыли 4 декабря до окончания эфира. К 11:00 по московскому времени на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В пятерку регионов-лидеров по числу вопросов к главе государства от жителей вошла Свердловская область. По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги, большая часть вопросов уральцев касается тем экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции (СВО), государства и общества.

Василий Алексеев