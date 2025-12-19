Тюменские власти помогут семье из Абалака оформить пособие после жалобы Путину

У Гульнары Баязитовой из села Абалак, которая рассказала президенту Владимиру Путину о проблемах с выплатами в рамках прямой линии с главой государства, ранее возникли сложности с оформлением единого детского пособия в Социальном фонде России, рассказал директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин. В информационном центре правительства региона заверили, что ведомство поможет в подготовке документов для получения федерального пособия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Грамотин подчеркнул, что семья пользовалась всеми региональными мерами поддержками. «Никаких сложностей с их получением Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие»,— отметил чиновник. По словам главы департамента, семья получила региональный материнский капитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, завершает оформление документов на перечисление выплаты на шестого. «Дети школьного возраста питаются бесплатно. Семья Баязитовых получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, ЖКХ. В этом году получила выплату на обеспечение детей школьной и спортивной формой»,— добавил Дмитрий Грамотин.

Госпожа Баязитова несколько часов назад рассказала президенту, что она работает помощником воспитателя и получает 27 тыс. руб., ее муж — водителем с зарплатой 50-80 тыс. руб., однако средств не хватает, из-за чего они берут подработки и содержат небольшое хозяйство. «Я, как многодетная мама, за 11 лет один раз получила пособие. У нас в прошлом месяце превышение было 100 руб., в ноябре превышение вышло 259 руб., из-за этого у нас никаких льгот. Хотелось бы помощи»,— обратилась она к главе государства.

Владимир Путин подчеркнул, что сокращение мер поддержки при повышении заработка семьи «дестимулирует людей к трудовой деятельности», и пообещал «закрыть вопрос». Президент отметил, что если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку и взять на себя «все, что выше этих процентов». «В некоторых регионах, в Москве, даже не 22% от расходов на ЖКХ, а от 10% расходов на ЖКХ, и уже поступает помощь со стороны региона. Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне должны об этом думать»,— призвал он.

После завершения прямой линии визит семье Гульнары Баязитовой нанес глава Тобольского округа Андрей Ходосевич, который «на месте уточнил, какая помощь необходима».

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени и длилась 4 часа 30 минут. Глава государства ответил на более 70 вопросов. Количество обращений в 2025 году побило рекорд. Предыдущий был установлен в 2023-м, тогда на прямую линию поступило 2,8 млн вопросов. В 2024 году показатель упал до 2,5 млн обращений.

Василий Алексеев