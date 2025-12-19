В Таганроге восстановили 80% окон после ноябрьских атак

В Таганроге продолжается устранение последствий массированных воздушных атак, произошедших в ночь на 25, 26 и 29 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

По данным госпожи Камбуловой, полностью восстановлены окна в 14 домах из 28 пострадавших. Всего заменили 534 окна из 665 поврежденных, что составляет 80% от общего объема работ.

«Благодарю предпринимателей и их работников за то, что откликнулись на призыв о помощи и организовали работу бригад по установке окон в выходные дни. В предстоящие субботу и воскресенье процесс будет продолжен в домах 291, 35, 43-а по ул. Инструментальной. До конца года все работы будут завершены»,— прокомментировала глава города.

Камбулова уточнила: «На получение финансовой помощи подано 752 заявления на выплаты. Большую часть поступивших документов проверили и направили на согласование в органы исполнительной власти Ростовской области. Сбором документов занимается "Управление защиты от ЧС г. Таганрога"».

Валентина Любашенко