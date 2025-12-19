В коттеджный клуб в Ростовской области инвестировали более 850 млн рублей

В Ростовской области в коттеджном поселке премиум-класса «Старочеркасская Ривьера» запустили третью очередь домов. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали представители «Азово-Донской девелоперской компании» (ООО «АДДК»). Здесь уточнили, что компания реализует проект развития этой территории уже несколько лет, размер капитальных и операционных вложений в него составил порядка 856 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель бизнес-сообщества «Эквиум Ростов» и OnlyWork: HRTech ? ИИ, победитель федерального конкурса управленцев «Лидеры России 2018» Вадим Щербак (справа) поздравил директора по маркетингу и продукту ООО «АДДК» Лилию Монич и главного архитектора компании Александра Резникова с победой в премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев Основатель бизнес-сообщества «Эквиум Ростов» и OnlyWork: HRTech ? ИИ, победитель федерального конкурса управленцев «Лидеры России 2018» Вадим Щербак (справа) поздравил директора по маркетингу и продукту ООО «АДДК» Лилию Монич и главного архитектора компании Александра Резникова с победой в премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев

Коттеджный поселок располагается на берегу реки Дон, в 17 км от Ростова-на-Дону. Проект включает строительство жилых помещений, создание необходимой инфраструктуры и благоустройство территории. По словам представителей компании, «Старочеркасская Ривьера» — закрытый, хорошо охраняемый коттеджный поселок с благоустроенной набережной и пляжем, по соседству с которым расположены конный клуб и гольф-клуб.

«В нашем поселке продвинутая история комьюнити. Есть команда, которая занимается сервисом в течение всего проживания. Этот проект не оценивается исключительно с точки зрения строительства и продажи. Мы не позиционируем это как жилье или участок, а как вступление в клуб»,— пояснил директор по строительству ООО «АДДК» Станислав Котченко.

Недавно компания с проектом «Строительство коттеджного клуба премиум-класса “Старочеркасская Ривьера”» победила в номинации «Лучший девелоперский проект» региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025», организованной «Ъ-Ростов». Господин Котченко назвал эту победу «подтверждением своевременного отклика на новый тренд в индивидуально жилищном строительстве».

Константин Соловьев