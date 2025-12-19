Суд в Краснодаре готовится вынести приговор экс-главе Ростовского областного суда

В Краснодаре завершается рассмотрение дела о коррупции высокопоставленных ростовских судей. Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева в последнем слове призвала «увидеть за материалами дела человека с его жизнью и ошибками». Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После выступлений подсудимых судья удалился в совещательную комнату для принятия решения. 22 декабря суд начнет рассматривать требование Генеральной прокуратуры об изъятии в казну собственности госпожи Золотаревой и ее сына.

Следствие утверждает, что Золотарева вместе с бывшим заместителем председателя суда Татьяной Юровой в 2022 году получила 21 млн руб. от участников судебных процессов за обеспечение принятия нужных им решений.

Валентина Любашенко