Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге продолжают ликвидировать последствия ночной атаки

В Таганроге продолжают ликвидировать последствия ночной атаки 19 декабря. Комиссия зафиксировала повреждение 24 частных домов и пяти автомобилей. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, специалисты завершили осмотр пострадавших объектов и продолжают устранение последствий происшествия. Комиссия будет работать и в выходные дни.

«По любым возникающим вопросам, включая порядок назначения компенсационных выплат, необходимо обращаться в Управление защиты от ЧС г. Таганрога», — пояснила руководитель администрации.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все