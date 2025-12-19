В Таганроге продолжают ликвидировать последствия ночной атаки 19 декабря. Комиссия зафиксировала повреждение 24 частных домов и пяти автомобилей. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, специалисты завершили осмотр пострадавших объектов и продолжают устранение последствий происшествия. Комиссия будет работать и в выходные дни.

«По любым возникающим вопросам, включая порядок назначения компенсационных выплат, необходимо обращаться в Управление защиты от ЧС г. Таганрога», — пояснила руководитель администрации.

Валентина Любашенко