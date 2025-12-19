Администрация Ростова ищет подрядчика для ухода за девятью фонтанами

Администрация Ростова-на-Дону ищет подрядчика для содержания девяти городских фонтанов в зимний период. Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства города. Информация о проведении торгов появилась на официальном сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Контракт предусматривает обслуживание девяти объектов: фонтанов «Покровский», «Лира», «Ротонда», «Витязь», «Девушки, собирающие виноград», «Фантазия», «Сбор винограда», «Львы» и «Комсомольский». Максимальная стоимость работ составляет 1, 6 млн руб.

Работы разделены на три этапа. С 1 по 28 января подрядчик будет убирать снег на прилегающих территориях и протирать чаши фонтанов.

С 1 по 31 марта запланирована ручная уборка чаш, подметание прилегающей территории 15 раз в месяц и протирание поверхностей фонтанов.

Третий этап продлится с 1 по 30 апреля. Он включает подметание территории 15 раз в месяц и протирание чаш фонтанов.

Заявки принимаются до 25 декабря.

Валентина Любашенко