Администрация Ростова ищет подрядчика для ухода за девятью фонтанами
Администрация Ростова-на-Дону ищет подрядчика для содержания девяти городских фонтанов в зимний период. Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства города. Информация о проведении торгов появилась на официальном сайте госзакупок.
Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ
Контракт предусматривает обслуживание девяти объектов: фонтанов «Покровский», «Лира», «Ротонда», «Витязь», «Девушки, собирающие виноград», «Фантазия», «Сбор винограда», «Львы» и «Комсомольский». Максимальная стоимость работ составляет 1, 6 млн руб.
Работы разделены на три этапа. С 1 по 28 января подрядчик будет убирать снег на прилегающих территориях и протирать чаши фонтанов.
С 1 по 31 марта запланирована ручная уборка чаш, подметание прилегающей территории 15 раз в месяц и протирание поверхностей фонтанов.
Третий этап продлится с 1 по 30 апреля. Он включает подметание территории 15 раз в месяц и протирание чаш фонтанов.
Заявки принимаются до 25 декабря.