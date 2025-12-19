СКР проверит отсутствие выплат многодетной семье после обращения к Путину

СКР организовал процессуальную проверку по делу о халатности после рассказа жителя Тюменской области, что многодетной семье отказали в социальных выплатах. О ходе проверки доложат председателю комитета Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства.

К президенту России Владимиру Путину во время «Итогов года» обратилась многодетная жительница села Абалак Тобольского района Тюменской области. По ее словам, семье отказали в выплатах из-за незначительного превышения семейного дохода. Глава государства назвал ошибкой отказ в предоставлении льгот многодетным семьям в случае, если их доходы незначительно превышают порог нуждаемости.

«Итоги года» с Владимиром Путиным продлились более 4 часов. После пресс-конференции СКР начал ряд проверок по фактам обращений россиян к президенту. В частности, ведомство проверит застройщика в Ленобласти, который снял деньги со специального счета до сдачи дома в эксплуатацию. В Новосибирске возбудили дело о халатности после обращения к Владимиру Путину вдовы ветерана СВО, долгое время не получавшей пенсию по потере кормильца.

