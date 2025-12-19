Несовершеннолетний пострадал в аварии с «Москвичом» под Ростовом

В с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской области водитель автомобиля «Москвич 3» сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу на перекрестке. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что авария произошла 19 декабря в 14:55 на ул. Синявской у дома 47. По предварительным данным, 30-летний водитель допустил наезд на подростка 2009 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть в зоне действия перекрестка справа налево.

Пострадавший школьник был доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Валентина Любашенко