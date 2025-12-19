Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Прямая линия с Владимиром Путиным завершилась спустя 4,5 часа

Прямая линия по итогам 2025 года с президентом России Владимиром Путиным закончилась. Она длилась почти 4 часа 30 минут. Президент ответил на более 70 вопросов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отвечал на вопросы граждан и журналистов. По словам ведущих Павла Зарубина и Екатерины Березовской, президенту поступило более 3 млн сообщений. Глава государства ответил на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, рассказал о ситуации на фронте, упомянул основные экономические показатели, высказался о демографической политике и других актуальных вопросах.

«Итоги года» с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента

Количество обращений в этом году побило рекорд. Предыдущий был установлен в 2023 году, тогда на прямую линию поступило 2,8 млн обращений. В 2024 году показатель упал до 2,5 млн сообщений.

