Арбитр извинился перед наставником ярославского «Локомотива»

Работавший на матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА арбитр принес извинения главному тренеру ярославской команды Бобу Хартли после того, как выругался в его адрес. Комментарий КХЛ публикует «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наставник "Локомотива" Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив» Наставник "Локомотива" Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив»

Матч прошел в Ярославле 18 декабря. В середине второго периода в «Арене-2000» прозвучало нелестное высказывание арбитра, забывшего выключить микрофон, в адрес наставника «Локомотива».

«Во время матча арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения»,— сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.

Алла Чижова