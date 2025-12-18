«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Игра на льду «Арены-2000» завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

В первом периоде счет открыл ярославский нападающий Максим Шалунов. Во втором игровом отрезке гости сравняли: отличился Прохор Полтапов.

Третий период начался с равным счетом 1:1 и с удалений у обеих команд. Ярославская команда выстояла в формате «пять на три» и не дала сопернику повести в счете. Затем было еще несколько удалений у «Локомотива» и ЦСКА, но забить никто не смог. Много спасал вратарь ярославцев Даниил Исаев.

Основное время завершилось с прежним счетом, игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, в которой победный гол забил Артур Каюмов.

«Локомотив» в третий раз обыграл ЦСКА, которым руководит бывший наставник ярославской команды Игорь Никитин, в текущем сезоне.

20 декабря «Локомотив» сыграет в Ярославле с омским «Авангардом».