Воронежский молочный комбинат «Молвеста» возьмет кредит на выплату зарплаты

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (входит в группу компаний «Молвест» Аркадия Пономарева) возьмет кредит на выплату зарплаты, а также на покупку материалов для упаковки и фасовки готовой продукции — такое решение приняли участники собрания акционеров. Информация об этом появилась на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

Сумма кредита не сообщается. Дата погашения — 18 сентября 2026 года. Кредит предполагается взять по льготной плавающей ставке, которая определяется как половина ключевой ставки Центробанка + 1,93% годовых.

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» было зарегистрировано в Воронеже в 1992 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Компания зарегистрировала 70 товарных знаков, 68 из которых действуют. Уставный капитал не раскрывается. Генеральный директор — Анатолий Лосев. Выручка за 2024 год составила 39,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Выручка предприятия в прошлом году увеличилась, а прибыль, напротив, сократилась.

Юрий Голубь