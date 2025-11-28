Воронежская горэлектросеть хочет взять в кредит 1 млрд рублей

АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, принадлежит «Россетям») объявило торги на право предоставления предприятию возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд руб. Начальная стоимость договора — 795 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документации, срок действия кредитной линии составляет три года. Процентная ставка — плавающая, с возможностью фиксации. В документации отмечается, что АО привлекает средства «для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов, включая рефинансирование предыдущих займов». Заявки на участие в тендере принимаются до 15 декабря, итоги подведут 18-го.

По данным Rusprofile.ru, АО «Воронежская горэлектросеть» зарегистрировано в октябре 2018 года в Воронеже. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 3,1 млрд руб. Гендиректором с октября является Сергей Гайворонский. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2024 году компания получила выручку 2,8 млрд руб., прибыль — 157 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в середине октября госпредприятие «Белгородский областной водоканал» искало подрядчика для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 140 млн руб. Согласно порталу госзакупок, подряд получил Сбербанк.

Кабира Гасанова