Хлебобулочные изделия в школах Ростовской области подорожали на 25% в 2025 году

В Ростовской области средняя стоимость хлебобулочных изделий в школьных столовых составляет 30 рублей. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ряде муниципальных образований в 2025 году цены на хлебобулочные изделия в школьных столовых и буфетах остались на прежнем уровне. Однако в отдельных муниципалитетах наблюдалось повышение стоимости на 10-25% в буфетах некоторых школ, куда поставляется готовая хлебобулочная продукция. Рост цен связан с подорожанием продукции у хлебокомбинатов.

«Министерство образования региона проведет дополнительный мониторинг ценообразования хлебобулочных изделий в школьных столовых для последующей оценки и контроля ситуации до 15 февраля 2026 года»,— говорится в сообщении.

Согласно данным департамента потребительского рынка, основанным на информации Ростовстата, средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в Ростовской области на 15 декабря 2025 года составляет 105,5 руб. за килограмм. Этот показатель на 9,76% ниже среднероссийского уровня (116,9 руб.).

Валентина Любашенко